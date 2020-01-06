На відео потрапила реакція колишньої дружини Пітта на його слова

Під час премії «Золотий глобус 2020» Бред Пітт пожартував про свої романи

Бред Пітт на "Золотому глобусі 2020" отримав нагороду як кращий актор другого плану за фільм "Одного разу в Голлівуді". Під час подячної промови він пожартував про численні романи, які йому приписує преса, про це повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, досскрольте сторінку до кінця).

«Я хотів привести свою маму, але не зміг, тому що з кожною жінкою, з якою я стою поруч, мені приписують роман, і це було б просто ніяково», – сказав ущипливо голлівудський актор з серйозним обличчям.

Після його жарти, відеоператорів показали сидить у залі, зірку серіалу "Друзі" і свою колишню дружину Дженніфер Еністон, яка засміялася на його слова.

Більш того, американські журналісти сподівалися зняти акторів разом на червоній доріжці. Адже Пітт одному з представників преси до цього зізнався, що вони з Еністон хороші друзі і повинні перетнутися.

Важливо відзначити, що серце Дженніфер Еністон після розлучення з чоловіком Джастіном Теру тепер вільно. Пітт теж переживає розлучення з Джолі і знаходиться в пошуку нової дружини. Весь світ затамував подих і тільки може будувати надії, на те, що улюблені актори знову будуть разом.

Вони були одружені 5 років, аж до 2005 року, коли Пітт почав змінювати Еністон з Джолі на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт".

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон "засвітилася" в компанії режисера Уілла Спека. Зараз у мережі ходять чутки, що актриса і її колишній чоловік Бред Пітт хочуть возз'єднатися. Однак папараці підловили Еністон з іншим чоловіком.

зокрема, Дженніфер і Уїлла помітили гуляють по пляжу, і провідними захоплену бесіду.

Пара виглядала зовсім ніяк друзі, а як закохані.

Колишня дружина Анджеліна Джолі, яка, за чутками, завжди ревнувала Бреда Пітта до Дженніфер Еністон, тепер може спати спокійно.

Крім цього, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Також нагадаємо, що Джолі зробила все, щоб роздобути Пітта: спливла пікантна правда, "таємно зняла..."

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.