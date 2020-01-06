Українська співачка показала веселе фото з сином, зроблену напередодні Різдва

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця проекту "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей є активним користувачем мережі Instagram.

На своїй сторінці Седокова любить привертати увагу передплатників знімками у відвертих вбраннях, провокаційних позах, де виставляє напоказ свою сексапільну фігуру. Також артиста часто ділиться своїми думками та переживаннями, а також розміщує фотографії своїх дітей і розповідає, як їх виховує.

Новий знімок Седакової саме такий. Ганна в спортивній кофті, білих брюках, кросівках і кепці весело позує зі своїм сином – Гектором на тлі новорічних локацій.

«Із завданням «встигнути все шостого січня» майже впоралися 👌🏼», - написала вона.

Користувачі мережі миттєво взялися коментувати нове фото артистки.

"Як приємно , коли ви з синочком", " Наш рік почався бурхливо. З ялинки на ялинку . І бігом на лижі🎿😂 втім, як і завжди", - пишуть в мережі.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася з фанатами яскравою фотографією.

На своїй сторінці в Instagram Анна виклала кадр, на якому позує в жовтому костюмі спортивного типу. Він складається з топа з довгим рукавом і вільних штанів. Образ доповнюють кросівки в тон.

Зазначимо, що для фото Седокова вибрала досить провокативну позу. Вона сидить під стінкою, широко розставивши ноги, і посилає шанувальникам поцілунок.

У підписі до світлини вона рекламує бренд одягу, ділячись ідеєю, де можна знайти чудовий подарунок до Нового року.

Шанувальники оцінили образ артистки і засипали її компліментами:

«Шикарна!», «Супер красуня», «Карколомна красуня», – вони пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином