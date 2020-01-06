Українська співачка показала веселе фото з сином, зроблену напередодні Різдва
Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця проекту "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей є активним користувачем мережі Instagram.
На своїй сторінці Седокова любить привертати увагу передплатників знімками у відвертих вбраннях, провокаційних позах, де виставляє напоказ свою сексапільну фігуру. Також артиста часто ділиться своїми думками та переживаннями, а також розміщує фотографії своїх дітей і розповідає, як їх виховує.
Новий знімок Седакової саме такий. Ганна в спортивній кофті, білих брюках, кросівках і кепці весело позує зі своїм сином – Гектором на тлі новорічних локацій.
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«Із завданням «встигнути все шостого січня» майже впоралися 👌🏼», - написала вона.
Користувачі мережі миттєво взялися коментувати нове фото артистки.
"Як приємно , коли ви з синочком", " Наш рік почався бурхливо. З ялинки на ялинку . І бігом на лижі🎿😂 втім, як і завжди", - пишуть в мережі.
Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася з фанатами яскравою фотографією.
На своїй сторінці в Instagram Анна виклала кадр, на якому позує в жовтому костюмі спортивного типу. Він складається з топа з довгим рукавом і вільних штанів. Образ доповнюють кросівки в тон.
Зазначимо, що для фото Седокова вибрала досить провокативну позу. Вона сидить під стінкою, широко розставивши ноги, і посилає шанувальникам поцілунок.
У підписі до світлини вона рекламує бренд одягу, ділячись ідеєю, де можна знайти чудовий подарунок до Нового року.
Шанувальники оцінили образ артистки і засипали її компліментами:
«Шикарна!», «Супер красуня», «Карколомна красуня», – вони пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином