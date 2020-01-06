Українська телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на нищівну трагедію в Австралії
Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
У своєму мікроблозі Леся Нікітюк опублікувала миле фото зроблене, з кенгуру.
«Через апокаліптичні пожежі в Австралії загинули майже півмільярда тварин і згоріло понад 14,5 мільйона акрів землі - це в 6 разів більше, ніж під час пожежі в 2019 в Амазонії! Майже 30% коал загинули, тому що повільні тварини не в змозі покинути полум'я «, - написала вона.
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Зірка закликала всіх небайдужих людей допомогти і вказала посилання для збору грошей.
В коментарях передплатники миттєво відреагували на фото.
«Яке чудове фото!!!😊», « Ви дуже схожі», «Леся молодець!Так тримати)», «У кожної є страшненька подружка 🤪», «Боже, як шкода тварин 🙏😥😭», - пишуть в мережі.
До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.
На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.
Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.
Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.
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