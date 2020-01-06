Украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на сокрушительную трагедию в Австралии

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В своем микроблоге Леся Никитюк опубликовала милое фото сделанное, с кенгуру.

«Через апокалиптические пожары в Австралии погибли почти полмиллиарда животных и сгорело более 14,5 миллиона акров земли - это в 6 раз больше, чем во время пожара в 2019 в Амазонии! Почти 30% коал погибли, потому что медленные животные не в состоянии покинуть пламя «, - написала она.

Звезда призвала всех неравнодушных людей помочь и указала ссылку для сбора денег.

В комментариях подписчики мгновенно отреагировали на фото.

«Какое милое фото!!!😊», « Вы очень похожи», «Леся молодець!Так тримати)», «У каждой есть страшненькая подружка 🤪», «Боже как жаль животных 🙏😥😭», - пишут в сети.

До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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