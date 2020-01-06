Знаменита співачка Даша Астаф'єва здивувала новим знімком, який показала у мережі

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва звикла кружляти голови шанувальникам - співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами.

При цьому в житті Даша носить зручний повсякденний одяг, що не стискує рухів, крім того, вона не соромиться показувати своє обличчя без макіяжу.

Цього разу на її сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому красуня постала в цікавому літньому сарафані.

Співачка позувала у чорному сарафані в підлогу, який прикрашений яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует граціозніше. Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

"Я люблю тебе навіть без правої ноги", - пожартувала співачка, натякаючи на те, що під час зйомки вона випадково "зрізала" ногу.

На жаль користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже дівчина засвітила його у своєму Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зірка показала в розділі Сторі серію кадрів зі свого тренування. Артистка, незважаючи на постійні зйомки, часті проекти і різні участі в шоу, постійно займається в спортзалі.

Даша робить це для підтримки форми, а не для схуднення, про що раніше повідомляла після чергового свята.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди.

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.