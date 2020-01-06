Репер показав приклад, як не занудьгувати у відпустці

Український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, який більш відомий публіці, як Потап, записав на відео жаркий «привіт» з Мексики

Потап опублікував нове відео у TikTok, де в своїй манері показав всі принади сонячної Канкуны, де, як відомо, вони відпочивають разом з дружиною Анастасією Каменських. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram репера.

Репер опублікував коротке відео у розділі «історії», де пожартував над спекою в Мексиці.

Потап жартівливо грає на відео під слова пісні Три криниці – Ялла: «Гаряче сонце, гарячий пісок, гарячі губи, води хоч ковток». Він повзає по піску на пляжі, йде по ньому, хитаючись, і намагається пити воду з басейну, лежачи на животі.

Шанувальники сприйняли кумедне відео Потапа на ура: за перші півгодини публікації – п'ять сотень «подобається» і десяток коментарів.

«Ти вже зовсім поганий став», «Мені тебе шкода», «Ахаха», «Тобі круто!», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Потап показав фото в солом'яному капелюсі, блідо-блакитній футболці, жовтих шортах і шльопанцях. На грудях у нього висять чорні сонцезахисні окуляри. На другому і третьому фото репер тримає в руках книгу про рон-н-рол.

У підпису до знімків він зазначив, що музика – це його пристрасть, яка завжди з ним на іспанською, англійською і українською:

«Музика – це моя пристрасть, вона завжди поруч! Музика завжди навколо мене!».

В коментарях шанувальники зірки відзначили, що відпустку пішов йому на користь, і він помітно схуд і помолодшав.

«Одягнувся під колір прапора🇺🇦❤️», «Здрастуйте! Як ви схудли?», «Красава», «Олексій помолодшав👍ось що робить відпочинок товариші!», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що ми раніше писали, діти українського репера Потапа подорожують по США разом з матір'ю. Мініатюрна брюнетка і мама двох дітей Ірина Горова позувала в компанії своїх сина та дочки.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

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