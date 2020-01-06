Рэпер показал пример, как не заскучать в отпуске

Украинский исполнитель и продюссер Алексей Потапенко, который более известен публике, как Потап, записал на видео жаркий «привет» из Мексики

Потап опубликовал новое видео в TikTok, где в своей манере показал все прелести солнечной Канкуны, где, как известно, они отдыхают вместе с женой Анастасией Каменских. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram рэпера.

Рэпер опубликовал короткое видео в разделе «истории», где подшутил над жарой в Мексике.

Потап шутливо играет на видео под слова песни Три колодца – Ялла: «Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды хоть глоток». Он ползает по песку на пляже, идет по нему, шатаясь, и пытается пить воду из бассейна, лежа на животе.

Поклонники восприняли забавное видео Потапа на ура: за первые полчаса публикации – пять сотен «нравится» и десяток комментариев.

«Ты уже совсем плохой стал», «Мне тебя жалко», «Ахаха», «Тебе круто!», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Потап показал фото в соломенной шляпе, бледно-голубой футболке, желтых шортах и шлепанцах. На груди у него висят черные солнцезащитные очки. На втором и третьем фото рэпер держит в руках книгу про рон-н-ролл.

В подписи к снимкам он отметил, что музыка – это его страсть, которая всегда с ним на испанском, английском и украинском:

«Музыка – это моя страсть, она всегда рядом! Музыка всегда вокруг меня!».

В комментариях поклонники звезды отметили, что отпуск пошел ему на пользу, и он заметно похудел и помолодел.

«Оделся под цвет флага🇺🇦❤️», «Здравствуйте! Как вы похудели?», «Красава», «Алексей помолодел👍вот что делает отдых товарищи!», – пишут в сети.

Напомним, что мы ранее писали, дети украинского рэпера Потапа путешествуют по США вместе с матерью. Миниатюрная брюнетка и мама двоих детей Ирина Горовая позировала в компании своих сына и дочери.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье