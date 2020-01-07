Алла Пугачова показала в мережі одне з найбільш невдалих селфи

Співачка Алла Пугачова привітала шанувальників з Різдвом у соцмережі Instagram, повідомляє Politeka.net.

«Запали свічку й помолися. З наступаючим Різдвом!», – вона підписала знімок.

Свій пост вона супроводила фото, на якому видно лише частину її обличчя крупним планом. Багато хто вважає цей знімок невдалим, про що і написали в коментарях під фото зірки. Деякі ж відзначили, що на фото Алла Борисівна схожа на Мону Лізу («Джоконда»), яка зображена на одному з найвідоміших творів живопису – картині Леонардо да Вінчі.

«Яке страшне фото», «ну якщо і справді фото не дуже, у АБ є фото і краще», «погоджуся, спочатку і зовсім її не впізнала. Незвичайне для неї фото», «Я Вас не впізнала🎄❤️, з Різдвом!», «Мона Ліза», «Оооо господи ... цей кадр мені нагадав , Мону Лізу», «Ваша знімок, схожий на портрет Мадонна. Зі святом Вас і вашу родину, всіх благ 💐👍😘», – написали в мережі.

Нагадаємо, що Алла Пугачова здивувала шанувальників новим знімком в дивній позі. Примадонна російської естради сидить на стільці, задерши яскраву спідницю і представив на загальний огляд свої оголені ноги.

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли новий образ артистки. Думки шанувальників розділилися, одні дорікнули Аллу Борисівну за те, що намагається виглядати як підліток, нагадавши про її віці, а інші, навпаки, захопилися моложавим виглядом співачки.

«Ужастики Сиділа б удома перед Галкіним так», «Останній концерт був супер",👏👏👏», «Супер всім би так виглядати бажаю. А хтось заздрить😂😂😂🤪», «Занадто молодится , як підліток одяглася , смішно ж так 😂», «Ну і поза...», «Не та старенька, клоунада якась. Голосу немає, все не те. 😢», «СУПЕР !!!БРАВО !!! І нічого страшного і ганебного в цій жінці НЕМАЄ !! Заздріть мовчки !!!», «Позорище, хоч я вас дуже люблю», «Дай бог всім виглядати так в 70 років і мати такі ніжки!», «Поза для жінки 70 років!!!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

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