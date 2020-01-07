Алла Пугачева показала в сети одно из самых неудачных селфи

Певица Алла Пугачева поздравила поклонников с Рождеством в соцсети Instagram, сообщает Politeka.net.

«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!», – подписала она снимок.

Свой пост она сопроводила фото, на котором видна лишь часть ее лица крупным планом. Многие сочли этот снимок неудачным, о чем и написали в комментариях под фото звезды. Некоторые же отметили, что на фото Алла Борисовна похожа на Мону Лизу («Джоконда»), которая изображена на одном из самых известных произведений живописи – картине Леонардо да Винчи.

«Какое страшное фото», «ну если и вправду фото не очень, у АБ есть фото и получше», «соглашусь, сначала и вовсе её не узнала. Необычное для неё фото», «Я Вас не узнала🎄❤️, с Рождеством!», «Мона Лиза», «Оооо господи ... этот кадр мне напомнил , Мону Лизу», «Ваша снимок, похож на портрет Мадонна. С праздником Вас и вашу семью, всех благ 💐👍😘», – написали в сети.

Напомним, что Алла Пугачева озадачила поклонников новым снимком в странной позе. Примадонна российской эстрады сидит на стуле, задрав яркую юбку и представив на всеобщее обозрение свои оголенные ноги.

«Ужастики Сидела бы дома перед Галкиным так», «Последний концерт был супер",👏👏👏», «Супер всем бы так выглядеть желаю. А кто-то завидует😂😂😂🤪», «Слишком молодится , как подросток оделась , смешно же так 😂», «Ну и поза...», «Не та старушка, клоунада какая то. Голоса нет, все не то. 😢», «СУПЕР !!!БРАВО !!! И ничего ужасного и позорного в этой женщине НЕТ !! Завидуйте молча !!!», «Позорище, хоть я вас очень люблю», «Дай бог всем выглядеть так в 70 лет и иметь такие ножки!», «Поза для женщины в 70 лет!!!», - пишут в сети.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.