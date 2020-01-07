Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.
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В Instagram співачка не так давно представила фото до концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, показавши, як перехожі її колеги цілують в лоб.
Зараз же співачка відправилася на відпочинок і активно показує себе в природному вигляді. Так, у розділі Сторі з'явилася ціла серія кадрів без макіяжу. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас.
Слава обідала разом з родиною і активно розповідала про свої будні.
Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.
"От порадьте мені будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе пройде? Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!", - повідомила Камінська.
За її словами, переслідувач їздить за нею на концерти, дістає в соцмережах, пише листи на домашню адресу, а днями і зовсім заявився практично додому. Слава додала, що чоловік страждає на шизофренію і неодноразово лікувався в спеціалізованому закладі.
Також артистка розповіла, про що чоловік писав їй у листі: "Я розірву тебе, як мавпа газету", "Я вб'ю свою матір. Ти робиш з мене звіра".
Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки
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