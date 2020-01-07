Раніше співачка стверджувала, що не буде втручатися в закони природи

Співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками новим знімком і знову змусила міркувати їх про те, чи вдається вона до послуг пластичних хірургів

На своїй сторінці в Instagram зірка, яка давно живе і працює в Росії, опублікувала фотографію, на якій позує в бежевому платті незвичайного крою з «відірваним» рукавом і з підкреслено недбало зібраними в пучок волоссям. Образ доповнює ідеальний макіяж та величезна сережка у вигляді змії.

«Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?», – підписала фото співачка.

В коментарях шанувальники засипали зірку компліментами, розповіли про те, як відпочивають, але були і ті, хто в багнети сприйняли образ зірки, звинувативши її у зловживанні пластичною хірургією. Особливо дісталося губам артистки.

«Які величезні губищі. Що ви робите з собою», «Ще і верхня губа несиметрично збільшена, що це за фахівці?((», «На себе ви вже несхожі», «Ооо, нова операція?», «Да!!!!.. що відбувається з усіма.? На себе взагалі не схоже!!!», «Ніколи не звикну до ваших губ не ваше це», «Навіщо спотворювати себе? Адже була ж красива жінка, а стала у........», – пишуть люди.

Як пише "Експрес-газета", чутки про прихильність Лорак пластичної хірургії ходять давно. Крім помітно зміненої форми губ, фанати помітили і те, що груди співачки також підозріло «виросли». Сама Ані раніше заявляла, що проти пластичної хірургії, оскільки не хоче втручатися в природний процес і знущатися над своїм організмом.

Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер, проаналізувавши фото зірки в різні періоди її творчості, прийшов до висновку, що явних слідів хірургічного втручання в зовнішність співачки немає.

«Звичайно, у віці 40 багато жінок дозволяють собі коригувати вікові зміни на обличчі за допомогою препаратів на основі гіалуронової кислоти. І це абсолютно не новина, погодьтеся? Вдаючись до ін'єкційної корекції, питання стоїть в природності форм, які пацієнтка отримує в результаті маніпуляції. Коли корекція виконана професійно, риси обличчя будуть гармонійними і позбавлені гротескного обсягу», – пояснив він.

Слоссер впевнений, що підтримувати красу Ані Лорак допомагають якісна косметика по догляду, косметологічні процедури, здоровий сон, харчування і спорт.

Що ж стосується грудей, то, за словами фахівців, слідів пластики там немає. Обсяг коригується з допомогою білизни, та й від природи бюст співачки був пишним. Тим більше, впевнені вони, при такому гастрольному графіку, як у Лорак, виділити два місяці на мамопластику – небачена розкіш. А саме стільки часу потрібно, для реабілітації після операції.

Нагадаємо, Лорак спантеличила схудлим виглядом у сукні з блискіток

А ще Politeka писала, що Лорак налякала ляльковим обличчям перед концертом, зірку не впізнати