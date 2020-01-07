Ранее певица утверждала, что не будет вмешиваться в законы природы

Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым снимком и снова заставила рассуждать их о том, прибегает ли она к услугам пластических хирургов

На своей странице в Instagram звезда, которая давно живет и работает в России, опубликовала фотографию, на котором позирует в бежевом платье необычного кроя с«оторванным» рукавом и с подчеркнуто небрежно собранными в пучок волосами. Образ дополняет идеальный макияж и огромная серьга в виде змеи.

«Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?», – подписала фото певица.

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами, рассказали о том, как отдыхают, но были и те, кто в штыки воспринял образ звезды, обвинив ее в злоупотреблении пластической хирургией. Особенно досталось губам артистки.

«Какие огромные губищи. Что вы делаете с собой», «Ещё и верхняя губа несимметрично увеличена, что это за специалисты?((», «На себя вы уже непохожи», «Ооо, новая операция?», «Да!!!!..что происходит со всеми.? На себя вообще не похоже!!!», «Никогда не привыкну к вашим губам не ваше это», «Зачем уродовать себя? Ведь была же красивая женщина, а стала уе........», – пишут люди.

Как пишет "Экспресс-газета", слухи о приверженности Лорак пластической хирургии ходят давно. Кроме заметно изменившейся формы губ, многие фанаты заметили и то, что грудь певицы также подозрительно «выросла». Сама Ани ранее заявляла, что против пластической хирургии, поскольку не хочет вмешиваться в естественный процесс и издеваться над своим организмом.

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер, проанализировав фото звезды в разные периоды ее творчества, пришел к выводу, что явных следов хирургического вмешательства во внешность певицы нет.

«Конечно, в возрасте 40 многие женщины позволяют себе корректировать возрастные изменения на лице с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты. И это совершенно не новость, согласитесь? Прибегая к инъекционной коррекции, вопрос стоит в естественности форм, которые пациентка получает в результате манипуляции. Когда коррекция выполнена профессионально, черты лица будут гармоничны и лишены гротескного объема», – пояснил он.

Слоссер уверен, что поддерживать красоту Ани Лорак помогают качественная косметика по уходу, косметологические процедуры, здоровый сон, питание и спорт.

Что же касается груди, то, по словам специалистов, следов пластики там нет. Объем корректируется с помощью белья, да и от природы бюст у певицы был пышным. Тем более, уверены они, при таком гастрольном графике, как у Лорак, выделить два месяца на маммопластику – невиданная роскошь. А именно столько времени требуется, для реабилитации после операции.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать