Українська телеведуча Катерина Осадча здивувала сміливим знімком в одному рушнику
Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Різдво в теплих краях. А саме зіркова парочка відпочиває в Туреччині. У теплу країну зіркова пара телеведучих прилетіла буквально на днях. І вже поспішила похвалитися першими знімками з відпочинку.
Днями в мережі з'явилися знімки з риболовлі, а також кілька пляжних відео. Цього разу знімок з відпочинку зоряних телеведучих з'явився в Instagram Каті Осадчої.
Українська телеведуча вирішила показати пікантний кадр, який був зроблений у відображенні дзеркала. Відповідне фото з'явилося на сторінці в Stories.
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Катя Осадча відобразила себе в одному лише банному рушнику і зовсім без косметики на обличчі. Шанувальники до всього іншого змогли розглянути фантастичний краєвид, який відкривається з номера зіркової пари: могутні гори, неосяжний океан і екзотичні рослини.
Через те, що фото було опубліковано в Stories телеведучої користувачі мережі не зможуть залишити жодного коментаря.
Також раніше повідомлялося, що телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим поділилися новими спільними фотографіями.
Судячи з геолокації, пара перебувала в Новому аеропорту Стамбула. Катя позувала у звичайній кофті на блискавці, обтягуючих штанях і спортивному взутты. Жінка виглядала абсолютно "по-домашньому", такою її ще не звикли бачити.
Катя стояла біля крил, а її чоловік фотографував її і зробив фото на її тлі. Пара виглядала щасливою.
Нагадаємо, «Я перелякалася»: Катя Осадча вразила зовнішністю без макіяжу і фільтрів.
Як повідомляла Politeka, Осадча в стильному вбранні знялася біля елітного авто: ні грама макіяжу.
Також Politeka писала про те, що Осадча без макіяжу показала, як розважається з Горбуновим в Парижі: вражаючі фото.