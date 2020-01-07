Зірка вирушила в теплі краї заради відпочинку під час зимових свят

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram в цей раз з'явилися милі фото з відпустки.

Зірка вирушила в теплі краї заради відпочинку під час зимових свят. На представлених кадрах Астаф'єва позувала в чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует стрункішим. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору.

Вона доповнила образ прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття. Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах.

Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

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