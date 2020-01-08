Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» і модель Алла Костромічева полонила шанувальників відвертим знімком

Фотографією, на якій витончена модель притулилася спиною до скелі над морською гладдю, Костромічева поділилася у соцмережі instagram.

«Наша планета прекрасне!», – прокоментувала вона знімок з гарним пейзажем.

На фото Алла Костромічева позує в тонкій кофті з широким вирізом на грудях, в сонцезахисних окулярах, чорних міні-шортах, чорних кедах і пов'язці на голові.

Знімок за короткий час зібрав майже 50 тисяч відміток «мені подобається» та безліч коментарів, в яких прихильники Алли захоплюються її фігурою і красою.

«Дуже красива», «Наша планета прекрасна,як ти♥️😘», "Бомба", " І ви прекрасні! Всього вам найкращого🙏⭐🌸😌"» , "Але Алла чарівна❤️"», "Краса Така прекрасна як ві😍 Красуня як завжди люблю тебе!!!!!" І приголомшлива Алла😍 "«,"Мало сонця, треба вище👍", "Нереально красиво і ніжно💞💞💞🔥"» "Ти чудо... З різдвом тебе , будь щаслива . ." Особливо коли цю планету прикрашаєте ви Алла, Вогонь І ноги теж нескінченні і прекрасні», – пишуть в мережі.

Раніше Костромічева поділилася зі своїми передплатниками кадром, зроблених під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічева позує в хаммаме – турецької громадської лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, повністю обнажающем її довгі стрункі ноги.

Також нагадаємо, що Алла Костромічева полонила шанувальників відвертим знімком. Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Костромічева позує в одній білизні, виставивши напоказ ідеальні форми.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" засвітила ідеальне тіло в гарячій позі.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Топ-модель по-українськи" змусила червоніти гарячими формами.

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