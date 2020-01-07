Наташа Корольова, відома російська співачка українського походження, і дружина стриптизера Тарзана, стала гостею шоу «Вечірній Ургант»

Під час зйомок Ургант неодноразово робив Наташі Корольової компліменти, однак момент, коли він обізвав співачку «сосисочкой в натуральній оболонці» потрапив на відео, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Це сталося перед виходом на знімальний майданчик. Іван Ургант разом з Наташею Корольовою пританцьовували, і він порівняв співачку з "сосисочкой в натуральній оболонці", на що вона відповіла: «Ну, я готувалася. Я і мої дві сестри».

Слід зазначити, що російський телеведучий Іван Ургант традиційно жартує у своєму шоу, і об'єктами цих жартів часто стають його гості.

«Я і мої дві сестри сьогодні готувалися», – віджартувалася Королева на не дуже люб'язну жарт Урганта, показуючи на свою груди, чим ще більше розпалила знімальну групу.

Нагадаємо, що Наташа Корольова чесно зізналася своїм фанатам, що вона не свята. Зірка російської естради вирішила оригінально привітати шанувальників з наступаючим Різдвом.

Так, на своїй сторінці в Instagram Корольова виклала невелике старе відео з картини «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», де в образі Солохи знялася разом з російським актором Максимом Аверіним.

Аверін постав у ролі чорта, який флиртуюет з Королевою в короткій спідниці, що оголяє стрункі ніжки.

«Ну не свята , Рис і мене поплутав 😂було діло !!!», - підписала вона відео.

Користувачі оцінили почуття гумору Королевою і почали обговорювати її талант.

«Красивооо, Натуся сама ніжність «, «"З Наталі вийшла б класна акторка! Та що говорити обдарована баба! Ось бог не поскупився" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральна Солоха" "Ох вже ця Наталка, гарна дивчина", - пишуть в мережі.

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