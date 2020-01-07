Артистки з "Жіночого кварталу" поробили відомій українській співачці Тіні Кароль судженого
На фото артистки Анастасія Оруджова, Аліна Гордієнко та Олександра Машлятина поробили Кароль судженого. Подивитися, хто ним став, в "Різдвяної історії з Тіною Кароль". Про це пише Politeka з посиланням на офіційну сторінку "Жіночого кварталу".
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
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Повідомлялося, що українська співачка Тіна Кароль продемонструвала відмінний смак у виборі сукні для «Різдвяної історії».
У своєму сториз в Instagram співачка опублікувала фотоколаж, на якому позує в білосніжній сукні з відкритими плечима.
У цьому вбранні зірка з'явилася в проекті «Різдвяна історія з Тіною Кароль» на каналі «1+1».
Довге плаття з пишною спідницею, високим поясом і призбиране на грудях підкреслило витончену фігурку співачки, а образ доповнили ідеальний макіяж з традиційною яскраво-червоною помадою і укладання. З аксесуарів Тіна обрала масивний перстень і сережки з білими каменями.
Повідомлялося, що Тіна Кароль у повітряному платті засвітила зайве прямо на сцені.
Так на нових опублікованих кадрах, Тіна Кароль з'явилася перед публікою в повітряному вбранні бузкового кольору – артистка-красуня, більш того, вразила шанувальників і всіх присутніх у залі запальним танцем з шоу-балетом:
"Як проходять Ваші свята", - запитала артистка у підписі до відео.
Артистка чудово рухалася на сцені, що не зовсім в її стилі – звичайно Кароль – це лірична героїня, спокійна і повільно рухається на сцені.
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