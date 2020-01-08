Анджеліна Джолі роздяглася заради відвертої сцени з Піттом у фільмі

Зазначимо, що громадськості відомо про початок відносин акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Вони закохалися в один одного під час зйомок фільму «Містер і місіс Сміт». Але тільки зараз стало відомо, на що пішла Джолі, щоб завоювати серце голлівудського красеня.

Про це нещодавно охоронець Анджеліни Джолі Марк розповів зарубіжним ЗМІ.

Він стверджує, що актриса навмисно намагалася залучити Пітта в милі розмови в перервах між зйомками. Більш того, вона ризикнула оголитися і заради чоловіка своєї мрії за всіх на знімальному майданчику.

Планувалося, що Джолі в еротичній сцені буде зніматися в нижній білизні. Але коли настав час втілювати сценарій до фільму, вона скинула з себе білизну і опинилася в обіймах Пітта повністю голою. Її імпровізація принесла фільму не тільки високі рейтинги, але і стала останнім кроком до початку бурхливого роману Джолі та Пітта.

Фанати Бреда Пітта і Анджеліни Джолі активно обговорюють цей момент і спонукають журналістів шукати інші пікантні подробиці цих відносин.

Нагадаємо, що голлівудську актрису Анджеліну Джолі вже кілька днів помічають в компанії дітей. Так, 4 січня зірку помітили з близнюками Вів'єн і Ноксом. Трійцю бачили на вулиці в Лос-Анджелесі. А через день Джолі разом з дочкою Вів'єн пішли за покупками також у Лос-Анджелесі.

До речі, 5 січня Джолі вибрала масивну сумочку, а завершували її образ сережки, які зробили її образ більш елегантним і стильні сонцезахисні окуляри. Вів'єн ж обрала білу кофту і штани з квітковим принтом.

На знімках зірка з дочкою відображена в магазині, а також під час розпиття кави.

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