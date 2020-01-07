Співачка показала себе ще школяркою

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва взяла участь у флешмобі і поділилася архівних знімком

Як повідомляє Politeka, фотографію дівчина розмістила в Instagram.

«23 years challenge», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Дорофєєвій 6 років, і вона щойно прийшла вчитися в школу. Можна помітити класичний білий бант на голові, великі сережки і букет тюльпанів.

Уточнимо, що шанувальники зірки не змогли висловитися про різкі зміни в зовнішності співачки вже у дорослому віці. Знімки Дорофєєва викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається на концерті в стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

В цей раз співачка показала незвичайне відео, яким чимало розбурхала мережу. На представлених кадрах Надя з'явилася в дуже блискучому луці.

Так, Дорофєєва позувала у зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнити образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем.

«Твої танці як окремий вид мистецтва ❤️», «Надя🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️зайди🙏🙏в❤️директ», «Це була #vislovo🔥😍», «Краще!», «Всією сім'єю дивилися VISLOVO, це було не забыванмое видовище😍», «Я твоя фанатка❤️❤️❤️», «Краща 🔥🔥🔥», Краща😍😍😍», «Руху отрута🔥», «Надя напиши мені будь ласка 😍😘😘😍», «БЛИСКУЧЕ! ГРАНДІОЗНОГО, як я, ОТАРИК НАЙБІЛЬШИЙ РОКУ!♥️», – пишуть захоплені користувачі.

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