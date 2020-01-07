Популярная украинская певица Надя Дорофеева взяла участие во флешмобе и поделилась архивным снимком

Как сообщает Politeka, фотографию девушка разместила в Instagram.

«23 years challenge», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Дорофеевой 6 лет, и она только пришла учиться в школу. Можно заметить классический белый бант на голове, большие серьги и букет тюльпанов.

Уточним, что поклонники звезды не смогли высказаться о резких изменениях во внешности певицы уже во взрослом возрасте. Снимки Дорофеева выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается на концерте в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

В этот раз певица показала необычное видео, которым немало взбудоражила сеть. На представленных кадрах Надя появилась в весьма блестящем луке.

Так, Дорофеева позировала в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнить образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем.

«Твои танцы как отдельный вид искусства ❤️», «Надя🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️зайди🙏🙏в❤️директ», «Это было #vislovo🔥😍», «Лучше!», «Всей семьёй смотрели VISLOVO, это было не забыванмое зрелище😍», «Я твоя фанатка❤️❤️❤️», «Лучшая 🔥🔥🔥», Лучшая😍😍😍», «Движения яд🔥», «Надя напиши мне пожалуйста 😍😘😘😍», «БЛЕСТЯЩЕ! ГРАНДИОЗНОГО, как я, ОТАРИК ВЕЛИЧАЙШИЙ,ГОДА!♥️», – пишут восхищенные пользователи.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса