Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала передплатникам, чим займається зі своїм чоловіком Потапом в одній білизні

Як повідомляє Politeka, фотографією співачка поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку Каменських позує в одному топі разом зі своїм чоловіком Потапом. Чоловік виставив напоказ підкачаних біцепс.

Уточнимо, що шанувальників пари позбавили можливості висловитися про події – фотографію Каменських викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, зоряна пара Потап і Настя Каменських полетіли у відпустку в Мексику. На офіційних сторінках співаків із завидною регулярністю з'являються барвисті знімки з відпочинку.

Настя Каменських регулярно розбурхує уяву шанувальників, змінюючи вбрання і образи. Теплі краї стали для Насті прекрасним приводом постати перед шанувальниками не тільки у відвертих купальниках, але і теплих убраннях.

Зовсім недавно співачка вразила шанувальників черговою порцією гарячих кадрів. На них вона позувала без білизни в одному лише халаті.

На Каменських шовковий халат чорного відтінку з мереживом і вставками з прозорої тканини. Крізь неї виразно видно, що дівчина вирішила не надягати білизну. До всього іншого, Настя бере спокусливі пози на камеру, демонструючи глибоке декольте.

Волосся укладене з вологим ефектом, погляд співачки пронизливий, губи трохи прочинені і підкреслюють спокусливість образу.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали активно коментувати побачені кадри, засипавши співачку всілякими компліментами. Були і ті коментатори, яким не сподобалися відверті знімки.

"Ти така красива і сексуальна!!!!", "Настя красива звичайно сексуальна ,але надто вже боляче напоказ виставляє свою фігуру, як ніби їй чогось в житті не вистачає", " Просто 💣", "Красуня, пали!)", "Яка ти зайчик красива", "Настя ви, як завжди, ну дуууже красива❤️".

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік.

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців.

Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне.