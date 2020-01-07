Актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала свої вміння на жердині

Світлана стала відомою завдяки зйомкам у фільмі студії "Квартал 95" "Любов у великому місті. Вона там грала психотерапевта, і допомогла Зеленському позбутися труднощів спілкування з жінками, а потім стає його любов'ю. Також актриса знімалася в комедії Кварталу "8 перших побачень". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Ходченкова позує на жердині верх ногами, тримаючись рукою і ногою за трубу. Світлана позувала в топі, швидше за все, а також трусиках, судячи з фото.

Фанати залишили багато коментарів під фото:

"Чому немає смайлика з відпалою щелепою??? Світла", "Вибачте, а куди купюри засовувати?", "Вибачте будь ласка", "Браво! Я теж обожнюю спорт, вдалого тренування і з святами!", "Шедевр, зміна ніг це завжди нелегко і "синячно", "В школі на физре, чим займалася", "Це для нової ролі".

Раніше ми повідомляли, що «коханка» Зеленського задерла ногу в чорному платті і засвітила зайве.

Світлана Ходченкова вирішила повторити успіх Анастасії Волочкової і похвалилася своєю розтяжкою.

Знаменита російська актриса здивувала шанувальників новим знімком. Ходченкова опублікувала фото, на якому вона позує в чорному вечірньому платті і масивних кирзових чоботях. При цьому зірка високо задерла одну ногу, продемонструвавши вражаючу розтяжку.

Втім, дивна поза нагадала багатьом шанувальникам актриси про інший одіозній російській зірці – балерини Анастасії Волочкової. Під фотографією з'явилося безліч коментарів.

«Світла! Я знаю, де ти цьому навчилася!», «Хоба», «Ласкаво просимо в Кремлівський полк».

Нагадаємо, Світлана Ходченкова показала себе після удару струмом

А ще Politeka писала, що актрису, з якою цілувався Зеленський, запідозрили у вагітності

Також Politeka повідомляла, що актриса, яка цілувалася з Зеленським, закрутила роман з одруженим Слепаковым



