Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

В цей раз вона вирішила поділиться з користувачами мережі гарячим кадром зі свого відпочинку на Балі. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас. Так, артистка представила фото, на яких вразила відвертим виглядом свого купальника.

«Зважаючи на сторисам селеб 😂 про Балі вам вже і так все відомо 😂 обговоримо більш важливу тему 🤪😂🤦🏽‍♀️як вам мій кадик ? 😂», – пише жартівливо Камінська. Користувачі мережі оцінили жарт і завалили пост коментарями.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.

"От порадьте мені будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе пройде? Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!", - повідомила Камінська.

За її словами, переслідувач їздить за нею на концерти, дістає в соцмережах, пише листи на домашню адресу, а днями і зовсім заявився практично додому. Слава додала, що чоловік страждає на шизофренію і неодноразово лікувався в спеціалізованому закладі.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

А ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» виставила напоказ розкішні форми

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка "Неангелів" потрясла персиками перед колегою

<p