Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повернулися в Англію після тривалої відпустки в Канаді

Так, вперше у 2020 році Меган і Гаррі з'явилися в Лондоні в дипломатичному представництві Canada House. Таким чином, пара вирішила подякувати канадцям за гостинність і підтримку.

Дружина принца з'явилася у класичному пальті відтінку "кемел" від британського бренду Reiss, вартістю приблизно 10 800 грн, водолазці - близько 1500 грн і сатиновій спідниці міді за 2 800 грн.

Замшеві туфлі ідеально завершили стильний образ колишньої актриси. Меган Маркл виглядала дуже природно. Її волосся і легкий макіяж добре доповнювали образ: "Вау, яка ж вона красуня".

Нагадаємо, Меган і Гаррі провели час в дорогому особняку російського мільйонера в Канаді. На новорічні свята були запрошені аніматори, а також Санта-Клаус. Останній подарував Арчі книги, конструктор і басейн з пластмасовими м'ячиками.

Дізнавшись про подарунок, думки людей розділилися. В ефірі шоу Джеремі Вайна обговорили «антиекологичний» басейн.

Так, журналістка Лоурі Тернер впевнена, що в подарунку занадто багато пластику і це неприйнятно для навколишнього середовища.

Раніше ми писали, що 38-річна Меган Маркл, герцогиня Сасекська, кожен рік обіцяє собі одне і те ж.

Незважаючи на заборону користуватися соцмережами, шанувальники колишньої актриси досі знаходять в мережі її попередні списки новорічних обіцянок.

За словами Маркл, вона щороку оновлює практично той же самий список - а ось виконати ці обіцянки, очевидно, у неї не дуже виходить.

Нагадаємо також, що Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в похід – в горах Канади пара зустріла іншу пару – тут то і почалося найцікавіше.

Так, герцоги Сасекські, прогулюючись у регіональному парку Хорт-Хілл, натрапили на парочку закоханих – ті не могли впоратися з селфі-палицею. Зоряне подружжя – вирішило їм допомогти. Яке ж було здивування закоханих, коли до них підійшли королівські особи. Меган просто запропонувала парі їх сфотографувати, дівчина, як ні в чому не бувало, простягнула камеру герцогині, навіть не зрозумівши з ким вона взаємодіє.

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