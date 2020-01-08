Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.
Як відомо, Леся поїхала до родичів, щоб відзначити Різдво всією родиною. Леся з численними родичами заспівала для бабусі вітальну пісню, а також побажала довгих років життя. Після Никитюк показала, в якому вигляді з'явилася перед сім'єю.
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Так, на свято зірка приїхала в стильному total black образі. Вона одягла светр з логотипом власного "бренду" - "самашила". Так артистка називає речі, які пошила сама. Леся доповнила образ чорними легінсами і зробила ніжний макіяж.
Шанувальники артистки не були байдужі і написали безліч коментарів на адресу Лесі.
До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.
На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.
Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.
Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.
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