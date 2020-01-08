Тяжкохворий музикант Андрій Губін відреагував на чутки про своє повернення на сцену

Про це пише Politeka.net.

Зовсім недавно в мережі з'явилася інформація про те, що зірка 90-их Андрій Губін планує повернутися на велику сцену.

Все почалося із заяви аранжувальника Тараса Ващишина, який розповів про відновлення Губінимм музичної кар'єри.

"Ми зараз творемо. На жаль, не можу назвати точні терміни його повернення, але воно відбудеться", – розповідав тоді Ващишин.

То "хлопчик-бродяга" був приголомшений, коли почув цю інформацію. Він заспокоїв своїх шанувальників і заявив, що не планує повертатися на велику сцену.

"Це нісенітниця. Виступати не хочу. І ніколи не повернуся на сцену. Не знаю, навіщо це Тарас написав", - впевнено заявив Андрій Губін.

Варто відзначити, що зірка 90-х Андрій Губін неодноразово заявляв, що страждає від психічного захворювання. Через цей недуг він мучиться від постійних лицьових болів.

Раніше ми розповідали про те, що відомий продюсер видав всю правду про тяжкий діагноз Андрія Губіна. У 90-х відомого співака і просто красеня Андрія Губіна слухали на всьому пострадянському просторі, однак, в якийсь момент він різко зник з радарів. У мережі ходять чутки, що він сам придумав собі хворобу, щоб зійти зі сцени.

За словами знайомих співака, лікарі не змогли знайти у нього ніяких відхилень. Наприклад, продюсер «Ласкавого травня» Андрій Разін вважає, що Губін вигадав свою хворобу.

«У Андрія серйозні проблеми з психікою. Йому ввижається, що у нього постійно свербить і болить особа. Ми його водили по лікарям, вони нічого не знайшли. Розмовляти з ним стало важко, він нападає на всіх», – розповідає Андрій Разін.

Нагадаємо, що Андрій Губін доживає свій вік в стражданнях

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Також Politeka писала, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна.