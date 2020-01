View this post on Instagram

С Рождеством, моя любимая инстасемья 🤗 Иногда, все собирается из маленьких пазлов, которые ты ищешь годами. Иногда сложно. Иногда кажется выхода нет, но в один день все меняется. Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумашедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤