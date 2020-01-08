Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим після насиченої прогулянки. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

«Різдвом, моя улюблена инстасемья 🤗 Іноді, все збирається з маленьких пазлів, які ти шукаєш роками. Іноді складно. Іноді здається виходу немає, але в один день все змінюється.

Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – пише Седокова під милим відео з Янисм.

Шанувальники, як і очікувалося, почали коментувати побачене:

«Собака - целовака! Мій от взагалі так не робить, ніколи((( », «❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Обожнюю!!!!!!!», «Коли підсумки конкурсу про ялинку? 😍😂», «Собаку взяли з притулку?», «Ви самі мила, добра і гарна родина! Всього самого доброго і світлого в житті - Вам !!!», «Мій пазл давно зібраний і це кльово👍 з новим роком та його картинкою», «Нарешті-то Булочку одягли👍, а то мерз бідненький».

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином