Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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Сьогодні співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і милому образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в образі, створеному спеціально для шоу "Різдвяна казка".
Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару кадрів зі своєї участі в різдвяному концерті.
Через кілька годин на фан-сторінці Тіни з'явилися кадри з закулісся. На кадрах в Instagram Кароль з'явилася разом з колегами. Сама артистка позувала у витонченому чорному платті і з звичним макіяжем - Тіна, як завжди, нафарбувала губи червоною помадою. Її волосся розпущене в акуратною укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.
«Тіночка з командою, яка створювала #різдвянаісторіязтіноюкароль ❤ #ТинаКароль #TinaKarol», – повідомлялося на сторінці шанувальників зірки.
Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.
На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.
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