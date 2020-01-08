Українська модель засвітила струнку фігуру при світлі заходу сонця

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи»Алла Костромічьова опублікувала відверте фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

«Мої думки тихі, спокійні й зосереджені. Я довіряю своїй інтуїції і люблю себе. Я і є творча енергія і я дозволяю їй текти», - пише Алла під фото, де вона зображена роздягненою і, практично, догори ногами.

Так на новому опублікованому фото знаменитість позує у відкритому роздільному купальнику на пляжі – біля самої лінії моря. На тлі барвистого, ймовірно, заходу Костромічьова тримається на руках і все своє тіло підняла вгору – така поза на заняттях йогою, вважається чи не найвищим пілотажем.

Шанувальники стрункої моделі пишуть масу компліментів в коментарях під кадром з відпочинку – зокрема про те, наскільки Алла цілеспрямована людина з належною витримкою, раз змогла так попрацювати над свої тілом і свідомістю.

Як повідомлялося раніше, українська модель Алла Костромічова любить ділитися зі своїми шанувальниками новими знімками. На цей раз вона поділилася зі своїми передплатниками кадром, зроблених під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічова позує в хаммаме – турецької громадської лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, повністю обнажающем її довгі стрункі ноги. На плечі Алли накинута напівпрозора чорна кофта. Образ моделі доповнюють масивні золоті сережки.

«Як вам наше хаммаское випробування? Там завжди підтримується температура вище 40 градусів, навіть в 5 ранку, коли ми почали зйомку, так що довелося попотіти )) загалом, навіть не знаю, що було спекотніше: парилка, саме випробування або наші образи», - написала Костромічева у підписі до фото.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" засвітила ідеальне тіло в гарячій позі.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Топ-модель по-українськи" змусила публіку червоніти

Також Politeka писала, що ведуча «Топ-модель по-українськи» позувала топлес.