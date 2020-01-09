Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
Ведуча «Топ-модель по-українськи» роздяглася на безлюдному пляжі: поза вражає
Зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги: "А куди купюри засовувати"
ПриватБанк вішає на клієнтів величезні борги, гримить скандал: "почали погрожувати і..."
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала досить пікантні кадри.
Так, цього разу Даша показала, як позувала крупним планом у сукні-сорочці, яку спокусливо спустила перед стилістом. Також Астаф'єва розповіла, що дуже задоволена блиском, який тепер красується на її спокусливою шкірі.
Фанати не змогли оцінити кадри, так як вони були опубліковані в Сторіс. Коментарі в цьому режимі також вимкнено.
Ми також повідомляли, що зірка вирушила в теплі краї заради відпочинку під час зимових свят. На представлених кадрах Астаф'єва позувала в чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою.
З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует стрункішим. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.
Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору.
вона доповнила Образ прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття. Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.
Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди.
Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.