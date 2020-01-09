Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.
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Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок, на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.
В цей раз вона вирішила поділитися з користувачами мережі гарячим кадром зі свого відпочинку на Балі. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас. Так, артистка представила фото, на яких вразила відвертим виглядом свого купальника. Цього разу зірка позувала в купальнику червоного кольору з кольоровим принтом.
В Instagram співачка також представила фото після концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. На що колега по групі Вікторія Смеюха відповіла, що вона теж без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, демонструючи втома після роботи.
Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.
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