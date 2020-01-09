Слава вирішила поділитися з користувачами мережі гарячим кадром зі свого відпочинку на Балі

Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок, на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

В цей раз вона вирішила поділитися з користувачами мережі гарячим кадром зі свого відпочинку на Балі. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас. Так, артистка представила фото, на яких вразила відвертим виглядом свого купальника. Цього разу зірка позувала в купальнику червоного кольору з кольоровим принтом.

В Instagram співачка також представила фото після концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. На що колега по групі Вікторія Смеюха відповіла, що вона теж без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, демонструючи втома після роботи.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

А ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» виставила напоказ розкішні форми

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка "Неангелів" потрясла персиками перед колегою