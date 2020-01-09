Колишній чоловік Слави Камінської поїхав у відпуску з іншою жінкою

Ексчоловік солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської Едгар Камінський засвітився на відомому гірськолижному курорті з новою коханою. Фото, де вони разом, з`явилися на їх особистих сторінках у соцмережі інстаграм, повідомляє Politeka.net.

Відомий український пластичний хірург цим фото відкрито заявив про свої нові стосунки. Також фото і відео з’явилися і в акаунті Ольги Богатої, з якою він подорожує по французьких Альпах.

Зазначимо, що Камінському почали приписувати роман з Ольгою Богатою після спільної появи на світському вечорі.

Дівчина є арт-директором дизайнера Жана Гріцфельдта та співвласниця його бренду. Вона часто з'являється на червоних доріжках разом з ним.

Таким чином, новий рік експодружжя вирішило розпочати з новими партнерами, як не хотілося би вірити у це шанувальникам Слави. Адже чутки про відновлення їхніх стосунків після розриву ходили до цього моменту.

Нагадаємо, що раніше Едгар засвітився в обіймах прекрасної незнайомки. Фото опублікувала програма "Зоряний шлях". На фото Едгар обіймає дівчину. Вона, в свою чергу, одну руку поклала на плече, а другу ніжно взяла за обличчя і притулилася до нього своїм.

Фанати почали активно обговорювати особистість дівчини:

"Нова дружина, виглядають дуже щасливими", "Наталія Сенчукова", "Це сестра", "Розумію, що зараз відчуває Слава", "Значить, скоро дізнаємося, хто вона", "Слава його витягла, можна так сказати, в люди, а він її кинув", "Слава повыдирает всі коси", "На відміну від Слави, вона дуже красива", "Слава краще", "Мейхер".

Раніше ми повідомляли, що поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

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