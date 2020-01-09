Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати вологе фото без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Так, все….я заслужила…заслужила виставити цю фотку з минулої відпустки», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Нікітюк позує в морі без білизни. З одягу на телеведучій можна помітити тільки капелюх, який дівчина тримає в руці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Який приголомшливий колір у капелюха», «Вау, яка краса», «Які приголомшливі форми…», «Леся, ти заслужила на більше», «вогонь, Леська», «Як красиво! Я теж хочу таку фотку», «Прекрасне Балі», «ну що сказати – красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді й дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Цього разу Никитюк забула про сором і показала ідеальні форми в білосніжній білизні. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Шиканула.. пожила у готелі, патчі спробувала.. мм смачно😆😆😆», – жартівливо зазначає Нікітюк під новим постом.

Трохи пізніше зірка виставила це ж фото, але вже в розділі Сторі, щоб підігріти інтерес шанувальників до власної персони.

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардаш'ян».

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