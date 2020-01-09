Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать влажное фото без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Так, все….я заслужила…заслужила выставить эту фотку с прошлого отпуска», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в море без белья. Из одежды на телеведущей можно заметить только шляпу, которую девушка держит в руке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какой потрясающий цвет у шляпы», «Вау, какая прелесть», «Какие потрясающие формы…», «Леся, ты заслужила на большее», «огонь, Леська», «Как красиво! Я тоже хочу такую фотку», «Прекрасное Бали», «ну что сказать – красавица», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

В этот раз Никитюк забыла про стыд и показала идеальные формы в белоснежном белье. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆», – шутливо отмечает Никитюк под новым постом.

Немногим позже звезда выставила это же фото, но уже в разделе Стори, чтобы подогреть интерес поклонников к собственной персоне.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом