Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать влажное фото без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.
«Так, все….я заслужила…заслужила выставить эту фотку с прошлого отпуска», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в море без белья. Из одежды на телеведущей можно заметить только шляпу, которую девушка держит в руке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Какой потрясающий цвет у шляпы», «Вау, какая прелесть», «Какие потрясающие формы…», «Леся, ты заслужила на большее», «огонь, Леська», «Как красиво! Я тоже хочу такую фотку», «Прекрасное Бали», «ну что сказать – красавица», - пишут они.
Администрацию президента штурмуют: все в дыму, кадры атаки
"Воротник из парика Кобзона": Путин опозорился нелепым нарядом
Звезда «Квартала 95» засветила лишнее в экстремальном мини: «заводит с полуоборота»
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.
Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
В этот раз Никитюк забыла про стыд и показала идеальные формы в белоснежном белье. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
«Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆», – шутливо отмечает Никитюк под новым постом.
Немногим позже звезда выставила это же фото, но уже в разделе Стори, чтобы подогреть интерес поклонников к собственной персоне.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом