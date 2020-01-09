Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але і фотографіями зі своїми шанувальниками

Однак у цей раз на офіційній фан-сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився незвичайний кадр, на яких артистка позує з фанатом Монатіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-аккаунт знаменитості.

Так, Тіна Кароль посміхається на камеру зі своїм шанувальником. Проте, варто відзначити важливу деталь: фанат Тіни одягнений в білу футболку, на якій є напис: «Монатік, люблю цей ритм», тим самим поставивши під сумнів щирість «почуттів» до Тіні. Це і підкреслили в коментарях користувачі мережі: «А на толстовці написано:"Монатік, Лов іт ритм" теж мені фанат».

Інші ж відзначили зовнішність улюбленої співачки: «Милашка», «Бомба».

На фото Тіна Кароль дійсно виглядає приголомшливо: яскрава помада кольору фуксії, ідеальна зачіска у вигляді локонів, еко-шубка блакитного кольору.

Нагадаємо, що раніше артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

В цей раз співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і милому образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в образі солодкої печенюшки з "Шрека". Відзначимо, в такому ж образі постав і знаменитий артист, який виступає під псевдонімом "Дзідзьо". Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту. Цього разу артистка брала участь з цілою юрбою найзнаменитіших зірок України.

Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

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