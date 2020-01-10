Тіна Кароль стає в Україні все популярнішим і популярнішим

Участь в якості тренера шоу "Голос", ведуча на "Танцях з зірками" і так далі за списком - де і в яких тільки образах артистка не демострировала публіці свою творчість і себе кохану... Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в її Instagram.

Так на новому опублікованому відео з концета співачки "Різдвяні історії з Тіною Кароль" сполнительница постала в образі справжньої сніжної, але доброї, королеви. Унікальне пишна сукня з підсвіткою просто вразило публіку.

Співачка разом з діточками виконала свій хіт "Україна - це ти", заховавши свої спокусливі жіночні форми за пишним оздобленням - артистка, можна припустити, обнажида на сцені душу, заспівавши таку свою життєстверджуючу композицію.

Пкколонники захваті від побаченого - в їх очах Тіна - "добра фея". Як відомо, роками раніше виконавиця пережила втрату чоловіка, але не впала духом і продовжує дарувати радість своїм шанувальникам, у тому числі найменшим.

Раніше артистка показала студійний тематичний знімок, де вона тримає у руках ялинкову прикрасу і красується в смарагдовій сукні з вирізом в районі її плеча. Червона помада, класичне укладання «хвиля» і промениста усмішка – Тіна Кароль, як зазвичай, у всеозброєнні.

Вона також заспівала свій хіт "Иди на жизнь" на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою. Судячи з кадрів з глядацького залу - публіка просто в захваті від побаченого – чоловіки – особливо. Останні не втомлювалися аплодувати і овивати співачку захопленими поглядами.

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