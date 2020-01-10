Син любителя Путіна Олега Табакова засвітився в Києві

24-річний Павло Табаков, який пішов по стопах батьків і став актором, вирішив відвідати українську столицю. Як повідомляє Politeka, про це свідчить нове фото, опубліковане в Инстаграмі молодого артиста.

На знімку Табаков-молодший позує в Києві в компанії свого друга, а також персонажа з мультфільмів «Шрек».

Примітно, що до цього Павло вже встиг відзначитися на українському гірськолижному курорті «Буковель», де він із задоволенням покатався на лижах.

Така любов артиста до відпочинку в Україні викликає великі питання, враховуючи досить однозначну позицію його покійного батька. Як відомо, Олег Табаков неодноразово висловлювався проти нашої країни, особливо не добираючи виразів. Він був одним з відомих росіян, які підписали лист на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну. Крім того, він неодноразово заявляв, що Крим повинен належати Росії.

«Все трапилося справедливо. Якби наші українські брати були б розумніші, вони не стали б дискутувати на цю тему. Навпаки, треба було сказати: "Простіть нас, Христа ради! Ми на халяву купилися". Тому що ніякого відношення Крим до України залежної і незалежної не має», - стверджував Табаков-старший.

Крім того, самих українців знаменитий актор називав «убогими» і стверджував, що ті відстають від росіян.

«Я шкодую їх, розумієте? Вони в якомусь сенсі убогі. А зараз я зовсім таку сакраментальну думку вам скажу. Біда ж справжня полягає в тому, що у всі часи кращі представники інтелекту, літератури - вони порівняно з росіянами були десь на другий чи третій позиції. Мені незручно за них», - голосив Табаков.

Актор також стверджував, що незважаючи на те, що у нього самого «чверть крові українська», він давно «махнув рукою» на наш народ.

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