Відома українська співачка Настя Каменських поділилася кількома образами на камеру

Спочатку Настя позувала в спідниці і досить відвертому чорному топі. При цьому Каменських була з дредами. А через мить співачка вже в короткій сукні з поясом на талії і кучерями замість дреди. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або коментувати кадри. Вони були опубліковані в Сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Каменських з новим пірсингом підірвала мережа бунтарським виглядом.

Як відомо, співачка досить часто подорожує і показує пікантні фото з відпочинку. А не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram нової підбором кадрів.

На новому фото, яке показала Настя, вона з'явилася в незвичайному образі, стоячи на вулиці серед зелені. На прогулянку красуня вбралася в ультракоротку міні сукня кольору хакі, а талію підкреслила поясом. Шанувальники помітили кільце-сережку в носі у співачки, яке додало зірці бунтарського виду.

Повідомлялося, що помолоділий Потап приголомшив витівкою на пляжі з Каменських.

Репер опублікував коротке відео у розділі «історії», де пожартував над спекою в Мексиці.

Потап жартівливо грає на відео під слова пісні Три криниці – Ялла: «Гаряче сонце, гарячий пісок, гарячі губи, води хоч ковток». Він повзає по піску на пляжі, йде по ньому, хитаючись, і намагається пити воду з басейну, лежачи на животі.

Шанувальники сприйняли кумедне відео Потапа на ура: за перші півгодини публікації – п'ять сотень «подобається» і десяток коментарів.

Нагадаємо, Каменських показала, чим займається з Потапом в одній білизні

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