Известная украинская певица Настя Каменских показала рождественское фото на фоне гирлянд

На фото певица позирует в шикарном вечерним платье с золотым поясом, который подчеркивает фигуру Каменских. Настя забыла в этот раз о белье и по фото видно, что получает удовольствие от своего жаркого образа. На фоне можно заметить гирлянды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие мои, в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Цените всё, что имеете и наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни", - написала Настя под фото.

Фанаты успели оставить много комментариев и 50 тысяч лайков:

"Настя как ты могла променять х-фактор на голос страны?", "Настена огонь", "Богиня", "Ты бомба замедленного действия", "Принцесса", "На первый взгляд показалось что Ани Лорак! Как всегда шикарная", "Живот видно вы заметили????".

Ранее мы сообщали, что известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился фото, где он проводит время с знаменитой певицей Настей Каменских, своей супругой.

На фото Потап и Настя позируют возле велосипедов. Как можно понять, они взяли их в аренду, чтобы поездить, судя по номерам на транспортных средствах. Потап позирует в белой рубашке и шортах, а дополняет лук шляпа. Настя стоит рядом в белом платье, скорее всего.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото.

"Какие вы красивые", "Божечки", "Блин, ребята, ну просто круто", "Милашки, хорошо отдохнуть", "И я очень люблю вашу фантастическую Настеньку", "Это где, Майами? Приходите в гости", "Чудесные".

Напомним, Каменских сбросила одежду и показала все самое сочное

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