Известная украинская певица Настя Каменских поделилась несколькими образами на камеру

Изначально Настя позировала в юбке и довольно откровенном черном топе. При этом Каменских была с дредами. А через мгновенье певица уже в коротком платье с поясом на талии и кудрями вместо дред. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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Ранее мы сообщали, что Каменских с новым пирсингом взорвала сеть бунтарским видом.

Как известно, певица довольно часто путешествует и показывает пикантные фото с отдыха. А не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой кадров.

На новом фото, которое показала Настя, она появилась в необычном образе, стоя на улице среди зелени. На прогулку красотка облачилась в ультракороткое платье мини цвета хаки, а талию подчеркнула поясом. Поклонники заметили кольцо-сережку в носу у певицы, которое придало звезде бунтарского вида.

Сообщалось, что помолодевший Потап ошеломил выходкой на пляже с Каменских.

Рэпер опубликовал короткое видео в разделе «истории», где подшутил над жарой в Мексике.

Потап шутливо играет на видео под слова песни Три колодца – Ялла: «Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды хоть глоток». Он ползает по песку на пляже, идет по нему, шатаясь, и пытается пить воду из бассейна, лежа на животе.

Поклонники восприняли забавное видео Потапа на ура: за первые полчаса публикации – пять сотен «нравится» и десяток комментариев.

Напомним, Каменских показала, чем занимается с Потапом в одном белье

А еще Politeka писала, что Каменских забыла о белье и показала настоящий кайф

Также Politeka сообщала, что Каменских посветила перед Потапом своим главным сокровищем под пальмами



