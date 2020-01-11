Анна Семенович розслабилася на відпочинку і показала обличчя без макіяжу

Як і половина планети, знаменитості - у першу чергу - російська виконавиця помчала відпочивати за кордон. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Вирушила відпочивати російська артистка на Сейшели – архіпелаг в Індійському океані, на схід від Африки.

Ганна Семенович записала кілька відео в історії, як є картопляні деруни на відпочинку. Спочатку вона зняла на відео весь представлений на шведському столі сніданок на острові: різні екзотичні фрукти, булочки, морепродукти.

Під час показала страв, Семенович зізналася, що взагалі не їсть сніданки і хотіла сьогодні голодувати. Але погода, шторм на морі їй завадили, і вона вирішила поїсти.

Володарка видатних форм вибрала смажені картопляні коржі і з насолодою їх поїдала. При цьому стверджуючи, що її не мучать докори сумління.

Зазначимо, що на представлених в розділі Stories кадрах, співачка показала обличчя без макіяжу. Волосся вона зібрала у хвіст на потилиці, і в цілому виглядала як звичайна жінка на відпочинку, а не як зірка російському естради.

Також в мережі вона опублікувала кілька фото в повний зріст і зізналася, чому не йде на пляж.

«Сьогодні такий дощик і обіцяють його на весь день 😅 У такій погоді теж свій кайф, щільний сніданок і серіал на терасі врятують в будь-яку погоду 😊 Денний сон і відсутність справ , дуже освіжає , але ненадовго . Знаючи себе , на днях почну генерувати нові ідеї і щось вигадувати , довгий відпочинок не для мене 😂😂💁🏼‍♀️ Сподіваюся встигну засмагнути і зробити пару фоток в купальнику 🤪 А ви, що чекаєте від мене в цьому році?», – написала вона в instagram.

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