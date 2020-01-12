Дочка Фреймут показала кадри з нового життя в Каліфорнії

Дочка української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, приголомшила новим «дорослим» фото

На знімку 13-річна дівчинка-підліток позує, демонструючи свою ідеальну фігуру, пише Рoliteka.net.

Дитина телеведучої відвідала Каліфорнію, Лос-Анджелес, і захопила шанувальників яскравими кадрами.

«Моя Каліфорнія. Ви всі знаєте, наскільки ця поїздка і досвід важливі для мене. Я приїхала в місто, в якому я відчуваю, що йому належу, і в якому, я знаю, що хочу жити, працювати та бути його частиною. Моя рутина тут: старатися, вчитися і не витрачати ні секунди протягом 24/7. Нові люди, ситуації і час, відкривають очі. Я вдячна за цей час у Лос-Анджелесі», – наголосила вона в коментарі до посту.

Також вона розповіла, чим займається в Каліфорнії. Злата навчається, проводить час з сім'єю, займається індивідуальними проектами і мистецтвом.

На фото Злата Мітчелл позує в різній підліткової одязі, розпустивши волосся. Так, вона продемонструвала на одному з фото ніжки в коротких шортах, а також стильний вибір нарядів.

В коментарях до фото фолловери Злати зазначили, що у неї ідеальна фігура, а сама Фреймут написала, що вона «гарна донечка».

«Дуже красива💕», «Касалапишь навіщо?», «Фігура🔥», «Гармата🔥❤️», – написали в мережі.

За два дні пост зібрав більше 2 тисяч відміток «мені подобається».

Нагадаємо, що раніше дівчина була в міні-спідниці і футболці в Луврі Абу-Дабі. Таке відчуття, що дочка Фреймут занадто швидко подорослішала.

"Поділися зі мною своєю найбільшою мрією... 🤖🤖🏼 і переконайся, що ти допомагаєш мені, слідуючи @passionfightersla, ми дуууже готові до 2020 року😻❤️ @louvreabudhabi в моєму серці", - написала Злата.

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