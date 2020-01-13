Актора перестали впізнавати на вулиці через не завжди охайного вигляду

Британський актор Деніел Редкліфф, який виконав головну роль у популярному фільмі про Гаррі Поттера, розповів, що перехожий прийняв його за безпритульного

Кумедною історією актор поділився на шоу Грема Нортона. За словами Редкліффа, він стояв на вулиці Нью-Йорка з собакою і чекав свою дівчину, яка зайшла в магазин. На вулиці було холодно, тому актор був одягнений у толстовку і пальто. Редкліфф зазначив, що присів на коліно і став гладити пса, щоб його зігріти.

«Бачу, на мене витріщається хлопець. Дивиться і посміхається. Я теж йому посміхнувся і знову переключився на собаку. Він підійшов і сунув мені через плече п'ять доларів. І сказав мені: «Йди купи собі каву, приятель», - розсміявся актор.

Редкліфф переконує, що він був добре одягнений, але, мабуть, йому варто частіше голитися, щоб більше не потрапляти в подібні ситуації. Забавно, що на зйомках шоу він з'явився ідеально виголеним і зовсім без волосся. Ймовірно, «Гаррі Поттер» вирішив змінити імідж.

Зазначимо, що красень Редкліфф нерідко потрапляє під шквал критики через своє ставлення до зовнішнього вигляду. В мережу досить часто потрапляють кадри, на яких актор виглядає непрезентабельно і, як відзначають користувачі соцмереж, більше схожий на бомжа, ніж на мільйонера.

При цьому його досить рідко впізнають на вулицях, адже екранний образ актора сильно відрізняється від його повсякденної зовнішності. У звичайні дні Редкліфф воліє носити скромний одяг, часто одягає бейсболки або капюшони.

Як відомо, після приголомшливого успіху «Гаррі Поттера» велика частина акторів, що знімалися в ньому, стали дуже популярними. Багато з них зіткнулися з неприємними наслідками популярності – депресією і психічними розладами. Сам Редкліфф пристрастився до спиртного, з чим надалі боровся за допомогою спорту.

Нагадаємо, що нещодавно Деніел Редкліфф вліз у скандал з Меган Маркл: «Це повне безумство».

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