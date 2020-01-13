Російська актриса Інна Чурикова стала жертвою злодіїв в аеропорту. До цього подібне сталося з українською співачкою MARUV, причому її обікрали вже втретє

Нещастя з Чуриковою та її чоловіком, режисером Глібом Панфіловим сталося в аеропорту Мадрида, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Baza. Зазначається, що у Чурикової вкрали сумочку з усіма документами, грошима, айфоном і окулярами за 90 000 рублів. Як підрахувала актриса, їй завдали збитків на чверть мільйона рублів.

Актриса виявила пропажу відразу по прильоту в Іспанію, куди вона відправилася відзначати Новий рік. Чи варто говорити, що свято було неабияк зіпсовано. Вони з чоловіком, залишившись без документів (включаючи закордонні паспорти) і грошей, насилу змогли відлетіти назад на батьківщину. Довелося підключати посольство.

Вже в Росії вона написала заяву в поліцію.

Раніше ми повідомляли, співачку Анну Корсун, відому як MARUV, двічі чекали подібні неприємності в аеропортах. За словами знаменитості, перший раз її обікрали у минулому році при посадці на літак МАУ в аеропорту Тель-Авіва. Здобиччю злодіїв стала біжутерія.

Коли ця ж плачевна історія сталася вдруге, знову на рейсі МАУ, співачка не витримала і вибухнула нецензурної тирадою в соцмережі. До речі, стався інцидент у "Борисполі".

"Шановні МАУ, ви ох*їли? Другий раз лечу вашої авіакомпанією, у мене другий раз розкривають валізу і викрадають звідти речі. Більш того, зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки, бл*дь, можна", - не стримала свій гнів Анна, зазначивши, що злодії на одній з валіз вирвали замок "з м'ясом".

Третій епізод з крадіжкою відбувся зовсім нещодавно, 11 січня цього року. Правда, на цей раз не в аеропорту, а на вулицях Києва. З машини артистки витягли сумку з документами та новорічними подарунками.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа