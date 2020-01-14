Голлівудська зірка Ембер Херд закрутила роман з 38-річною кинематографісткою.

Колишня дружина актора Джонні Деппа Ембер Херд почала зустрічатися з жінкою. Фотографи застукали 33-річну актрису з 38-річною кинематографісткою Бьянкою Бутті в Лос-Анджелесі. На фото видно, як жінки фліртують і цілуються на вулиці, після чого переміщуються в автомобіль і продовжують цілуватися там.

Зазначимо, що пару застали в той момент, коли вони покидали готель. В руках у Бутті при цьому знаходиться пляшка з вином або шампанським. Херд виглядає по домашньому – у неї розпатлане волосся, а обличчя виглядає так, ніби вона не спала всю ніч.

Про нову пасію зірки відомо небагато. Вона працює художником-оформлювачем і веде боротьбу з раком. Як з'ясували журналісти, вперше у Бутті діагностували рак молочної залози чотири роки тому. Хвороба відступила, але незабаром повернулася знову. Відзначається, що найближчим часом їй доведеться повторно лікуватися. Чи залишиться Херд підтримувати її, покаже час.

Варто відзначити, що Ембер Херд ніколи не приховувала, що є бісексуалкою. До стосунків з Джонні Деппом вона зустрічалася з фотографом Тасей Ван Рі.

«Я ніяк не ідентифікую себе. Я людина, і мені подобається той, хто мені подобається»,— зізналася Херд в інтерв'ю журналу «Allure» в 2017 році.

До речі, після скандального розлучення з Джонні Деппом, який практично знищив кар'єру актора, Херд деякий час зустрічалася з винахідником Ілоном Маском, арт-дилером Віто Шнабелем і режисером Енді Мускетті. Схоже, зірці набридли стосунки з чоловіками і вона вирішила спробувати щастя на іншій стороні.

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