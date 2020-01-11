Зірки майже завжди виглядають ідеально, докази їх небездоганності часто спливають в інтернеті

Настирливі папараці намагаються підловити знаменитостей у самому непривабливому вигляді. Наприклад, актриса Хелена Бонем з'явилася в дуже безглуздому вбранні. Хоча, варто відзначити, вона не завжди відзначилася хорошим смаком, пише sm-news.

Артистку Сару Джесіку Паркер в Голлівуді називають іконою стилю, але не на цьому фото.

Співачка Брітні Спірс потрапила в кадр у звичайній майці, шортах і шльопанцях. Це одна з зірок, які особливо не переймаються своїм повсякденним вбранням.

Джонні Депп тут просто невпізнанним. У цьому образі присутні дивні кашкет і чоботи.

Анджеліна Джолі навіть в об'єктив папараці потрапляє в бездоганному вигляді.

Актриса Емма Уотсон одягається по-простому: кросівки, комфортні джинси і светр.

Шарліз Терон стала також у звичайних джинсах і сорочці.

Мадонна вирядилася ніби в перше-ліпше, що попало під руку.

Величезні чоботи Меган Фокс виглядають не дуже добре.

Скарлетт Йоханссон, мабуть, взяла приклад з Брітні Спірс.

Актриса Кемерон Діаз виглядає хоч і просто, але дуже привабливо.

Дженніфер Лоуренс просто інша людина.

Аль Пачіно виглядає, як дід з казок.

Нагадаємо, Брітні Спірс показала в мережі свої принади в тонкому купальнику.

На відео зірка без одягу, в одному лише бікіні, продемонструвала фігуру.

Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику.

Раніше ми писали, що відомий актор 56-річний Джонні Депп після скандальних заяв молодої дружини Ембер Херд перебуває на стадії розлучення.

Все ж це не заважало знаменитості завести роман із 24-річною Поліною Глен, яка приїхала в США з Санкт-Петербурга. Проте нещодавно стало відомо, що актор розлучився з пасією. Причиною цього став шлюборозлучний процес, якому Депп приділяє багато часу.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі прогулялася разом з донькою по вулиці в Лос-Анджелесі.

Красуні вигулювали своїх великих псів і виглядали дуже щасливо.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило"

Як повідомляла Politeka, Джонні Деппа покинула красуня з Росії: "не змогла терпіти..." , подробиці скандалу

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