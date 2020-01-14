Голливудская звезда Эмбер Херд закрутила роман с 38-летней кинематографисткой.

Бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд начала встречаться с женщиной. Папарацци застукали 33-летнюю актрису с 38-летней кинематографисткой Бьянкой Бутти в Лос-Анджелесе. На фото видно, как женщины флиртуют и целуются на улице, после чего перемещаются в автомобиль и продолжают целоваться там.

Отметим, что пару застали в тот момент, когда они покидали отель. В руках у Бутти при этом находится бутылка с вином или шампанским. Херд выглядит по домашнему – у нее растрепаны волосы, а лицо выглядит так, как-будто она не спала всю ночь.

О новой пассии звезды известно немного. Она работает художником-оформителем и ведет борьбу с раком. Как выяснили журналисты, впервые у Бутти диагностировали рак молочной железы четыре года назад. Болезнь отступила, но вскоре вернулась снова. Отмечается, что в ближайшее время ей предстоит повторное лечение. Останется ли Херд поддерживать ее, покажет время.

Стоит отметить, что Эмбер Херд никогда не скрывала, что является бисексуалкой. До отношений с Джонни Деппом она встречалась с фотографом Тасей Ван Ри.

«Я никак не идентифицирую себя. Я человек, и мне нравится тот, кто мне нравится»,— призналась Херд в интервью журналу «Allure» в 2017 году.

Кстати, после скандального развода с Джонни Деппом, который практически уничтожил карьеру актера, Херд некоторое время встречалась с изобретателем Илоном Маском, арт-дилером Вито Шнабелем и режиссером Энди Мускетти. Похоже, звезде надоели отношения с мужчинами и она решила попытать счастья на другой стороне.

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