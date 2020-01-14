Міс Україна 2019 Маргарита Паша показала яскраві кадри з відпочинку

Модель блиснула відкритим тілом перед камерами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої українки.

Маргарита Паша на нових опублікованих нею кадрах красується на фоні мальовничої природи - всіляко кокетує на камеру, деякі кадри вийшли особливо вдалими - "з натяком" на глибину представленого артисткою і постановниками образу.

На думку деяких шанувальників моделі в мережі, на добірці відео вона просто "сама жіночність" - з чим важко не погодитися в даному конкретному випадку: зірка мережі майже не роздягаючись досить вміло зіграла на камеру, чим багатьох своїх фоловерів порадувала.

Деякі з підписників написали під відео, що не зовсім зрозуміли про що мова, а сама Маргарита Паша підписала свій новий пост так:

"У моєму житті зустрічаються неймовірно творчі ,наповнені безмежною любов'ю люди ,які створюють красу,випромінюють щастя і радість ) Це самодостатні...", - і так далі за текстом, наскільки добре їй живеться і скільки ж прекрасних людей навколо.

Раніше модель роздяглася на мальовничому пляжі і позувала в купальнику.

Маргарита Паша на нових опублікованих нею кадрах сидить на піску біля моря і дивиться у далечінь. На ній чорний купальник бікіні і сонцезахисні окуляри - фігуриста красуня трохи позвивалася на камеру, тим самим показавши, в якій ідеальній формі вона знаходиться.

Шанувальники в мережі не втомлюються захоплюватися, як видами курорту, так і самою Маргаритою - деякі пишуть, що вона "досконалість", деякі, що "занадто відверта" у своїх публікаціях.

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