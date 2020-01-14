Модель Олена Преснякова позувала в басейні, але її нові знімки і відео з відпочинку викликали в мережі масу обговорень

Альона, колись Краснова, а тепер - Преснякова показала свою підтянуту фігуру, відпочиваючи на екзотичних просторах Індонезії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної росіянки.

Артистка позувала викупавшись, на ній був стильний зелений спортивний та з білими смугами купальник - цього разу зірка мережі воліла показати кадри, ніби "випадкові", здалеку, але при всьому при цьому, що показують модель у всій красі.

На опублікованому відео, дружина Микити Преснякова повільно і ззаду входить у воду, а після - відеограф знімає густу і візуально - просто непрохідну рослинність Балі. Так з цього приводу деякі підписники моделі забили на сполох, мовляв, невідомо, яка комаха або земноводне може виповзти з тих страшних заростей навколо, а потім мучся-лікуйся, а то й в зовсім - борись за життя. Більшість же оцінювали не ризики на відпочинку знаменитості, а її підкачані сідниці.

Нагадаємо, на недавніх особистих фото - чоловік і дружина Преснякови постали в зимових "вбраннях". Але Альона під вельми, візуально здається щільним светр, забула надягти бра.

Одяг так ефектно підкреслив анатомічні особливості грудей дівчини, що шанувальники тут же "заспівали" про привабливість зірки мережі у дівоцтві Краснової, на адресу пари - у коментарях було всього кілька типових побажань "всього найкращого родині у новому році".

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На знімку молода красива пара з'явилася в святкових образах.

Так, Олена одягла червону сукню з глибоким декольте. Її образ доповнили красиві і незвичайні сережки, а також лекгкий макіяж зі стрілками на очах. Дівчина позувала яскраво посміхаючись. При цьому чоловік Альони, Микита, знаходився позаду неї і обіймав кохану за талію.

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