Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу із-за її російськомовних пісень

На сцені львівської Опери на Старий Новий рік лунали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів’янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook, повідомляє Politeka.net .

«Стосовно Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не слідкував за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – в голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть в страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов геть! Досі трусить! Русскій мір у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.

У коментарях почали розпитувати чоловіка, чи ще хтось вийшов:

«Чи ще хтось вийшов?». На що він відповів, що ніби ні.

«Жила в моїй уяві, поки не заспівала славень на День незалежності. А далі вже байдуже.», «Ця "зірка" виконувала "Ще не вмерла Україна"сидячи з оголеною груддю на День Незалежності 2019, думаю питань більше немає», «Я теж знала , що так і буде!!! Тому на її концерт- пас», «Була минулого року. Купа крику та голого тіла. Що то має до колядок та Різдва не розумію.», « Не ходжу на її концерти», «Ті викрикання важко назвати співом, власне, оця пісня що Ви назвали Романе, мене колись теж залюбила, а тепер це що будь...», «Какая разніца - така позиція що виконавців, що їх слухачів. А взагалі попсу слухати шкідливо :) Хоча й українский рок уже помер», «Я була на цьому концерті в Києві. Не було жодної пісні російською ні від Тіни, ні від інших учасників», – скаржаться в мережі.

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